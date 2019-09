CarCorrendo, successo di Alessio Bozano e Silva Dondero

Carcare. Si è svolta nella mattinata di domenica 15 settembre la quarta edizione della CarCorrendo, corsa podistica organizzata dalla Pro Loco di Carcare con il patrocinio del Comune di Carcare. Una gara intitolata alla memoria di Vincenzo Gallicchio per quanto riguarda i più grandi e a Manuela Irgher e Giacomo Comparato per i più giovani.

La manifestazione, con ritrovo e partenza in via Naronti, lungo il fiume, aveva in programma diverse distanze. Prima hanno gareggiato i bambini e i ragazzi, con una trentina di partecipanti nelle varie categorie, poi ha preso il via la gara dei più grandi, che prevedeva due giri, su un terreno interamente asfaltato, per un totale di 11,1 chilometri. Per i meno allenati e i camminatori c’era la possibilità di compiere un solo giro.

La corsa ha visto al traguardo 48 atleti, con il successo di Alessio Bozano (RunRivieraRun) con il tempo di 42’34”; seconda posizione per Francesco Pizzi della Sport Project VCO in 43’53”, terzo Andrea Ermellino (Cambiaso Risso) in 44’34”.

Quarto classificato Bruno Guadagnini (Podistica Savonese) in 46’03”, quinto Luca Pipitone (Atletica Cairo) in 46’16”.

Sesta classificata e vincitrice tra le donne Silva Dondero dei Maratoneti Genovesi con il tempo di 46’32”.

Settimo è arrivato Pasquale De Martino (Cambiaso Risso) in 46’40”, ottavo Andrea Verderame (Atletica Run Finale) in 47’21”, nono Leonardo Diglio (Podistica Savonese) in 47’40”, decimo Gaetano Zaccariello (Cambiaso Risso) in 49’02”.

Undicesimo posto per Samuele Luzzo (Atletica Gillardo) in 49’12”, dodicesimo per Mauro Geddo (Albenga Runners) in 50’02”, tredicesimo per Gabriele Barlocco (Atletica Cairo) in 50’14”, quattordicesimo per Michele Disapia (Atletica Cairo) in 51’06”, quindicesimo Nicolò Ferro (Atletica Cairo) in 51’07”.

Seconda posizione in campo femminile per Alina Roman (Atletica Varazze) con il tempo di 53’17”, terza Elizabeth Stantero (Podistica Savonese) in 56’24”, quarta Romana Zinola (Atletica Cairo) in 58’35”, quinta Silvia Ferraro (Atletica Cairo) in 59’34”.

Tra i giovani, Giovanni Bergero e Laura Nolasco (Atletica Gillardo) hanno primeggiato tra gli Junior; Andrea Martini e Giulia Malgrati (Atletica Gillardo) hanno vinto tra gli Esordienti; Ismaele Bertola (Atletica Cairo) e Asia Zucchino (Atletica Cairo) si sono imposti tra i Ragazzi; Giacomo Gilardo (Atletica Cairo) ha vinto tra gli Allievi.

Foto di Ivano Avellino