Carcare, sversamento liquami nel fiume, l’opposizione: “Aver fatto finta di nulla per oltre cinque anni vuol dire non aver affrontato la realtà”

Carcare. Il gruppo consiliare di opposizione “Lorenzi sindaco” di Carcare commenta la situazione circa lo sversamento di liquami nel fiume Bormida e tuona che il gruppo di maggioranza ha “fatto finta di nulla per oltre cinque anni, non affrontando il gravissimo problema, e di venirne a conoscenza grazie al nostro gruppo che ha sollecitato l’intervento da parte di Arpal Savona”.

“Dov’era la giunta De Vecchi o il presidente del C.I.R.A nonchè prima sindaco e adesso vice Sindaco di Carcare, Bologna? – continua l’attacco – Oggi non possiamo essere tacciati di fare polemica da questi signori che governano il nostro Comune. Chiediamo di affrontare il problema e di risolverlo in quanto sta a cuore ai tanti cittadini carcaresi che abitano lungo la sponda del fiume Bormida. È evidente che l’azione di governo del Comune di Carcare è carente, incompleta e genera disappunto e perplessità”.

“Bivaccare non serve a nessuno e tanto meno ai cittadini e pertanto vogliamo augurarci che certe prese di posizione da parte del sindaco De Vecchi, responsabile della sanità pubblica, e in questo caso del vicesindaco e presidente del C.I.R.A Bologna siano solo esternazioni del momento. Perché se non fossero tali, ma frutto della loro convinzione, c’è allora la necessità, qualora all’orizzonte tutto restasse immutato, di una seria riflessione forte, convinta e consapevole da parte di chi, come noi ed altri cittadini pensano ad una quantomeno inadeguata gestione comunale”.

Il gruppo consiliare di minoranza conclude: “Rinnoviamo al sindaco De Vecchi il suggerimento di fare meno interviste e presenzialismo elettorale e di risolvere i molteplici problemi che il Comune presenta”.