Carcare, restyling artistico al teatro Santa Rosa che è stato abbellito da eleganti decorazioni 

Carcare. Una nuova veste per il teatro Santa Rosa di Carcare. Ieri sera lo spazio culturale e ricreativo di via Castellani è stato riaperto al pubblico dopo i lavori di restyling terminati per l’avvio della nuova rassegna teatrale 2019-2020 (che verrà presentata sabato prossimo, 28 settembre, alle ore 21).

La sala teatrale è stata oggetto di un intervento che ha trasformato le pareti completamente bianche in un affresco di decorazioni e colori.

Il teatro Santa Rosa, giudicato “accogliente e grazioso” da pubblico e compagnie teatrali, è ora ancora più elegante e raffinato grazie all’estro ed alla maestria di don Aldo Meineri che ha voluto, ancora una volta, mettere al servizio della comunità il suo talento artistico. Un ringraziamento particolare va anche ad Antonio Masi per la preziosa collaborazione nella realizzazione delle decorazioni.

Nel 2020 il “Santa Rosa” festeggerà i primi dieci anni di attività dopo la riapertura a seguito della totale ristrutturazione degli anni Novanta. La sala è gestita dai volontari dell’Associazione Oratorio S. Rosa che, non senza fatica e dedizione, cercano di offrire alla comunità momenti di svago e aggregazione proponendo spettacoli di prosa e musica.