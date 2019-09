Carcare. Due giorni all’insegna del gusto, della genuinità, del territorio e dell’incontro con i produttori: questo il filo conduttore dei laboratori appena conclusi all’Antica Fiera del Bestiame di Carcare, organizzata dal Comune di Carcare in quello che è stato ribattezzato “Largo dei Golosi”.

Sotto la regia dell’Associazione Mercati della Terra di Cairo Montenotte e di Slow Food e grazie alla fondamentale collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Liguri della Federazione Italiana Cuochi, il giornalista enogastronomico Andrea Carpi ha accompagnato i visitatori in un viaggio tra i prodotti e la cucina del territorio. Protagonisti dei laboratori innanzitutto la carne di bovino piemontese (vera regina della Fiera), ma anche il pesto realizzato al mortaio dal maestro Flavio Corazza per grandi e piccini e, grazie all’aiuto della CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, il lavoro dei produttori: il primo sale e la ricotta di pecora preparati in diretta dalle Langhette di Saliceto e il ketchup gourmet e le salse di pomodoro del team dell’azienda Sant’Anna di Cairo Montenotte.

Foto 2 di 2



Ospite d’eccezione la chef Gabriella Caratti di Associazione Cuochi Savona che, dopo aver presentato anche il progetto di valorizzazione “Agrichef” promosso da Coldiretti, ha curato i due cooking show della domenica: il primo dedicato ai prodotti della Valbormida e in particolare al tartufo (presentato da Maurizio Bazzano dell’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri) abbinati al pesto di Flavio Corazza e alla carne di bovino di razza Piemontese fornita dalla Cooperativa Allevatori Bestiame; il secondo in coppia con il vignaiolo Fausto De Andreis delle “Rocche del Gatto” di Albenga per i “Curiosi abbinamenti: vini e bovini lungo la via del Sale” nel quale i bianchi della Riviera Ligure di Ponente hanno sposato il bovino piemontese.

Un ottimo lavoro di squadra che ha coinvolto e incuriosito il pubblico presente, con il pensiero già rivolto all’edizione 2020 e un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’edizione 2019.