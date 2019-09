Carcare, acquarellisti valbirmidesi allievi per un giorno di un artista internazionale

Carcare. Sabato scorso, nelle sale della Biblioteca “A.Barrili” di Carcare si è svolto il workshop di acquarello dell’artista Pasqualino Fracasso, organizzato dall’artista Ingrid Mijich al quale hanno partecipato numerosi pittori, tra cui: Valentina Cinelli, Lucia Curti, Sayed Di Cairo, Laura Di Fonzo, Laura Giuliani, Ingrid Mijich, Daniela Oddera, Jole Pesce, Monica Porro, Silvana Prucca, Gabriella Santero, Carlo Sappa, Marica Servolo, Maria Zunino.

I partecipanti hanno potuto veder lavorare dal vivo il maestro e dipingere seguendo i suoi insegnamenti durante tutta la giornata, passando dalla realizzazione e lo studio dei bozzetti preparatori fino ad arrivare all’opera intera.

Pasqualino Fracasso, ingegnere aerospaziale, ha iniziato a dipingere nel 2005, è un artista internazionale, che tiene corsi, dimostrazioni e workshop in tutto il mondo (dagli USA alla Cina passando per tutti i continenti); giudice e ospite d’onore per esposizioni internazionali, pubblicato nelle più importanti riviste d’acquerello del mondo oltre che in alcuni manuali e libri inglesi, russi e cinesi.

È stato selezionato per le più importanti competizioni acquerellistiche del mondo, ha ottenuto la “signature membership” delle associazioni del calibro della American Watercolor Society e la National Watercolor Society americane. Nonostante i traguardi raggiunti continua a sperimentare e a studiare.