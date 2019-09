Savona. Come da programma è iniziata questa mattina alle 10 nell sede della capitaneria di porto di Savona la cerimonia ufficiale del passaggio di consegne tra il capitano di vascello (CP) Massimo Gasparini e il pari grado Francesco Cimmino che da oggi assume il comando della Guardia Costiera savonese.

Alla cerimonia sono presenti il direttore marittimo della Liguria, ammiraglio ispettore (CP) Nicola Carlone, le autorità civili, militari e religiose della provincia savonese e i rappresentanti del cluster marittimo.

di 20 Galleria fotografica Savona, il passaggio di consegne in Capitaneria di Porto









“Rendo onore al gonfalone delle città di Savona e Vado e alle loro medaglie al valor militare. Per me oggi è un onore e un privilegio prendere il comando del porto di Savona, con oltre 1000 anni di storia. Sono certo di poter operare in piena collaborazione con istituzioni e marittimi, offro fin d’ora dialogo verso obiettivo comune” le prime parole del neo comandante.

“Intendo valorizzare l’azione di vigilanza e di controllo a tutela della sicurezza del mare e dei porti, della conservazione della costa e del patrimonio ittico e biologico. Sono certo di poter continuare a contare su una convinta collaborazione con tutte le forze di polizia per perseguire i più alti interessi di legalità e giustizia. Rivolgo un pensiero alla mia famiglia che mi aiuta. Un sentito ringraziamento al comandante Gasparini per il suo lavoro a Savona e per ciò che mi lascia in eredità. Consapevole delle risorse a disposizione tra cui quelle umane sono le più preziose” ha concluso Cimmino.

Dopo due anni e mezzo alla guida della capitaneria di Savona, Gasparini lascia il comando per andare a ricoprire un nuovo e prestigioso incarico presso la direzione marittima di Napoli.

Il comandante subentrante, Francesco Cimmino, originario della provincia di Napoli, dopo la laurea magistrale in Scienze economiche marittime presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli, si è arruolato come Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto nel 1991. Ha prestato servizio presso le Capitanerie di Porto di Castellamare di Stabia e Salerno. Ha ricoperto gli incarichi di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palinuro e successivamente di Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Torre del Greco. Arriva dalla direzione marittima di Napoli, ove ricopriva l’incarico di capo reparto tecnico amministrativo.