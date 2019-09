Campionati italiani targa: due squadre degli Arcieri 5 Stelle sono d’argento

Stella. Si sono svolti lo scorso weekend, sabato 7 e domenica 8 settembre, a Lignano Sabbiadoro, i campionati italiani targa di tiro con l’arco. Si tratta della specialità olimpica del tiro all’aperto. Presenti alla competizione, naturalmente, tutti i migliori atleti italiani.

Grandi prestazioni per gli Arcieri 5 Stelle. Entrambe le squadre savonesi, al termine di una gara sempre nelle prime posizioni, hanno conquistato la medaglia d’argento.

Per quanto riguarda i Seniores, anche nell’individuale il risultato è stato importante. Saber Ben Fekih si è classificato nono, dietro solamente agli arcieri dei gruppi militari e a quelli della Nazionale italiana. Decimo posto per Gianmaria Losi e tredicesimo per Antonio Lamberti, anch’essi quindi ad altissimi livelli.

Le Juniores, ovvero Giulia Delfino, Marta Aschero e Veronica Zuffi, hanno dato un’altra grande soddisfazione ai loro tecnici con questo ulteriore podio nazionale.

.