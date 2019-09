Finale Ligure. All’edizione 2019 dei campionati italiani giovanili delle classi in singolo, organizzati dalla Federazione Italiana Vela, ha preso parte anche il Circolo Nautico del Finale con le sue specialiste della tavola a vela Marta Monge e Sara Galati, allenate da Franco Barreca.

Entrambe hanno saputo bissare i successi ottenuti l’anno scorso al termine dei campionati svoltisi a Viareggio. Marta, al suo esordio nella classe olimpica RS:X, è salita sul gradino più alto del podio; Sara, al primo anno della categoria Under 17 nella classe Techno 293, si è classificata seconda alle spalle della torbolese Sofia Renna, rivale di sempre.

Il campo di regata dei windsurf era allestito di fronte a Punta Pellaro, in Calabria. Ciascuna delle quattro giornate di prove ha offerto condizioni di regata differenti: il sensibile variare dell’intensità del vento e le impegnative correnti dello Stretto hanno fatto emergere gli atleti capaci di interpretare al meglio le caratteristiche dello spot.

Prossimo appuntamento per Marta saranno i campionati mondiali assoluti RS:X, dal 22 al 28 settembre a Torbole sul Lago di Garda, gara valida per le qualificazioni dei seniores alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020: un’ottima occasione per fare esperienza ai massimi livelli e confrontarsi con le più forti atlete al mondo. Sara invece valuterà la partecipazione ai prossimi campionati mondiali Techno 293, che si terranno a Puerto Sherry, presso Cadice in Spagna, dal 26 ottobre al 2 novembre.