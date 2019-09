Savona. Aveva appena scaricato il suo trasporto eccezionale nel porto di Savona, ma sulla via del ritorno, all’altezza della rotatoria di corso Mazzini, un camion ha perso il rimorchio, finito in mezzo alla carreggiata.

E’ successo poco dopo le 20 e 30 di questa sera: il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora.

di 8 Galleria fotografica Camion perde rimorchio a Savona, traffico bloccato in corso Mazzini









Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale di Savona e la polzia stradale: ora la situazione è tornata alla normalità con il rimorchio che è stato sgomberato dalla strada.

Secondo quanto appreso, inoltre, si è verificata una perdita di olio, che ha costretto ad un intervento di pulizia e bonifica gli operatori di Ata per ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità.

Stando alle prime informazioni la perdita del rimorchio sarebbe stata causata da un errore umano, non si esclude comunque il guasto meccanico successivo allo scarico in porto: sono ancora in corso accertamenti per capire la cause dell’accaduto.