Calizzano, scivolano in una scarpata con lo scooter: trasportati in ospedale

Calizzano. Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 17, a Calizzano, in frazione Caragna.

Anche se la dinamica non è ancora chiara, quel che è certo è che due persone, a bordo di uno scooter, sono scivolate con il mezzo in una scarpata per alcuni metri.

Entrambi hanno riportato ferite e contusioni e immediata è scattata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto è intervenuta la croce azzurra di Calizzano, con due ambulanze. I militi, dopo aver prestato le prime cure ai feriti, hanno optato per il trasporto (entrambi in codice giallo) all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.