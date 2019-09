Si svolgerà domenica 29 settembre la Corsa della Corona Strong con partenza alle ore 9.30 da Piazza Porta Testa a Finalborgo e arrivo a Calizzano in Piazza Cesare Battisti, dopo circa 28 km, 18 dei quali in salita.

Un viaggio attraverso 4 comuni dal mare all’entroterra (Finale Ligure, Calice Ligure, Magliolo e Calizzano) percorrendo un territorio di rara bellezza: questa é la Corsa della Corona Strong, gara podistica Fidal con all’interno anche una non competitiva, sorella della Corsa della Corona Extrastrong di 70 km circa che si corre ogni due anni.

Si scatterà dall’ingresso della zona medievale di Finalborgo percorrendo la strada che porta verso Calice Ligure, per poi affrontare la salita della frazione di Eze e giungere a Canova (Magliolo) e da lì, correndo sempre tutto sull’asfalto, attaccando la salita fino al Melogno e poi scendendo verso Calizzano, dove si fermerà, nella Piazza del Comune, dopo 28 km.

Il villaggio della gara, allestito in Piazza Porta Testa a Finalborgo, sarà aperto per iscrizioni e ritiro pettorali sabato 28 settembre dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 29 settembre dalle 7.30 alle 9.15

La premiazione si terrà a Calizzano per i primi 5 classificati assoluti e per le prime 5 donne. Per i primi tre premi in denaro (100, 75 e 50 euro). Premi in natura per le prime 5 società e premi di categoria.