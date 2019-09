Vado Ligure. Prima giornata del campionato di Serie D, girone A. Il Vado torna a disputare il torneo interregionale a distanza di tre anni. L’ultima apparizione dei rossoblù risaliva infatti allo spareggio play-out contro la Fezzanese, perso al termine della stagione 2015/2016. L’avversario contrapposto per questo nuovo esordio e battesimo casalingo è il Real Forte Querceta, compagine toscana. Fischio d’inizio al Chittolina, ore 15.00.

Nei primi impegni di Coppa il Vado ha superato in trasferta il Fossano (1-2) e perso col Ligorna (2-0), non qualificaficandosi ai trentaduesimi di finale. Oggi indisponibili Donaggio e Pesce, Gallo acciacato in panchina.

Il R. Forte Querceta, squadra della Versilia, sorta dalla fusione di due società: Forte dei Marmi con la località di Querceta, frazione della limitrofa Seravezza, è invece uscito al turno preliminare, perdendo in casa contro la Lucchese (0-1).

Tabellino:

Vado-Real Forte Querceta 0-0

Vado: Illiante, Ferrara, Dagnino, Scannapieco, Castaldo, Fossati, Tomasini, Marmiroli, Alessi, Gagliardi, Piacentini

A disp.: Vasoli, Puddu, Aurelio, Redaelli, Gallo, Alberto, Costantini, Piu, Oubakent. All. Tarabotto

R. Forte Querceta: Manfredi, Giovanelli, Bertoni, Biagini, Tognarelli, Guidi, Maffini, Lazzarini, Falchini, Doveri, Di Paola

A disp.: De Carlo, Credendino, Carlucci, Minichino, Belluomini, Baldassari, Amico, Fazzini, Fantini. All. Amoroso

Arbitro: Vacca (Saronno). Assistenti: Cardona (Catania) e Lo Calio (Seregno)

Note: Giornata calda e ventilata. Fondo sintetico in buone condizioni, bagnato prima dell’incontro. Ammoniti; Angoli 2-3. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta:

3′ Il primo tiro della partita è degli ospiti. Lazzarini esterno destro fai venticinque metri, fuori bersaglio.

7′ Avvio maggiormente propositivo del R. Forte Querceta. Illiante sbroglia in mischia, i giocatori avversari protestano per un presunto fallo in area.

19′ Ripartenza del Vado. Dagnino avanza e conclude, Manfredi si distende e blocca a terra.

22′ Marmiroli allarga sulla destra, dove trova la sovrapposizione di Tomasini. Tiro-cross sul primo palo dell’ala vadese, Manfredi respinge in angolo con un bagher pallavolistico.

26′ Ammonito l’allenatore ospite Amoroso. Applicazione delle nuove norme del regolamento.

27′ Il Vado prende campo. Gagliardi, staffilata dal vertice sinistro dell’area. Manfredi alza sopra la traversa.