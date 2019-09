Calcio, Serie D: al Savona arriva il giovane centrocampista Leonardo D’Ambrosio

Savona. Leonardo D’Ambrosio, centrocampista esterno, classe 2001, è un nuovo calciatore del Savona.

D’Ambrosio, cresciuto sin da bambino nel settore giovanile del Torino, nella scorsa stagione è stato campione d’Italia Under 18. Grazie alle sue prestazioni con la maglia granata è stato convocato in due occasioni con la Nazionale Under 15 e Under 16.

Dopo l’arrivo di Lazzaretti dal Genoa, Giovannini e Pizzonia dal Carpi, un altro 2001 che va ad arricchire il reparto dei giovani a disposizione di mister Siciliano.

Mercoledì 4 settembre alle ore 15,30, al Picasso di Quiliano, si svolgerà un allenamento congiunto con Savona ed Imperia.

La squadra di mister Lupo sarà ospite del Savona per un test match utile per permettere a Siciliano di provare le diverse soluzioni, in vista del prossimo impegno casalingo di campionato con il Verbania che si giocherà domenica 8 settembre allo stadio Chittolina di Vado Ligure.