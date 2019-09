Calcio, mister Pietro Buttu ha conseguito la licenza Uefa A

Finale Ligure. Grande entusiasmo in casa Fbc Finale per la notizia giunta nelle ultime ore in società, riguardante l’allenatore della prima squadra, Pietro Buttu.

Il tecnico ingauno è riuscito a conseguire la licenza Uefa A a Coverciano, patentino che dà la possibilità si allenare tutte le squadre giovanili e le squadre femminili anche di società professionistiche, nonché di ricoprire l’incarico di allenatore in seconda di squadre di Serie A e Serie B.

“Un grandissimo applauso e le congratulazioni da parte di tutti i tesserati giallorossoblù” si legge sul sito Fbcfinale.it