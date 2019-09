Imperia. Seconda giornata del campionato di Eccellenza. Diverse le gare preventivamente rinviate a causa del maltempo, ma nel Ponente si gioca. Il Finale è ospite dell’Imperia. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Ciccione”, ore 15.00.

I giallorossi nel turno d’esordio hanno pareggiato contro il Rapallo Rivarolese (0-0). I neroazzurri sono invece andati a vincere in casa del Pietra Ligure (2-3).

Tabellino:

Imperia-Finale 1-0 (30′ Boggian)

Imperia: Trucco, Fazio, Carletti, Sancinito, Virga, Guarco, Capra, Giglio, Boggian, Martelli, Minasso

A disp.: Cacciò, Nastasi, Pellegrino, Ambrosini, Manitto, Salmaso, Risso, Sassari. All. Lupo

Finale: Vernice, P. Cavallone, Freccero, Galli, Maino, De Benedetti, Pollero, G. Cavallone, Vittori, Faedo, Rocca

A disp.: Catalano, Balbiano, Odasso, Finocchio, Salata, Ferrara, Viganò, Intili, G. Buttu. All. P. Buttu

Arbitro: Iacopetti (Pistoia). Assistenti: Del Genio e Troina (Genova)

Note: Giornata piovosa, fondo d’erba naturale in buone condizioni. Al 44′ espulso Freccero (F) per fallo da ultimo uomo. Angoli 4-2. Spettatori 150 circa.

Cronaca diretta:

5′ Imperia in avanti. Lungo rilancio di Trucco. Minasso riceve sulla fascia sinistra e serve al centro Boggian. Tiro di prima intenzione, De Benedetti mura con l’anca.

La pioggia scende intanto copiosa. Il terreno di gioco, ben rizollato, sembra però poter tenere.

9′ Sancinito a cercare Giglio. Lancio leggermente lungo, Vernice esce e fa sua la sfera.

13′ Occasione Imperia. Gran passaggio di Giglio per il taglio in profondità di Martelli. Il numero dieci locale avanza verso la porta e tira sul primo palo, Vernice para in due tempi.

15′ Opportunità Finale. Faedo, tiro cross dalla destra. Rocca ribatte sottomisura. Trucco salva provvidenzialmente coi piedi, rifugiandosi in corner.

24′ Imperia vicino al vantaggio. Sancinito colpisce il palo interno s’una magistrale punizione dal limite.

26′ I neroazzurri premono. Cross dalla sinistra, Capra va in acrobazia a centro area. Di poco a lato.

30′ Gol Imperia! Punizione sulla trequarti sinistra. Alla battuta Capra; Boggian svetta tra due difensori all’altezza del dischetto e gonfia la rete. 1-0.

Ora la pioggia cala d’intensità. Il campo si è però frattanto appesantito, soprattutto metà campo finalese (a destra rispetto alla tribuna).

43′ Pollero, insidioso tiro cross dal fondo destro. Rocca e Vittori in leggero ritardo, la sfera percorre l’area piccola e sfila sul fondo.

44′ Finale in dieci uomini. Freccero strattona Capra lanciato a tu per tu col portiere. Fallo da ultimo uomo, rosso diretto al difensore ospite.

45′ Dal calcio da fermo che ne consegue, Sancinito calcia sul primo palo. Vernice si distende alla propria destra e sventa in angolo.

45’+1 Fine primo tempo: Imperia-Finale 1-0.

46′ Inizio secondo tempo. Doppio cambio negli Finale: fuori Pollero entrano Balbiano e Odasso