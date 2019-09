Finale Ligure. Riparte la stagione del massimo campionato dilettantistico regionale, annata 2019/2020. Nella prima giornata si affrontano Finale e Rapallo Rivarolese. Fischio d’inizio al “Borel” questo pomeriggio, ore 15.00.

Nei rispettivi gironi della Coppa Liguria entrambe le squadre sono uscite al primo turno. Su sponda finalese si segnala il ritorno di Pietro Buttu, per la terza volta alla guida della panchina giallorossa.

Tabellino:

Finale-Rapallo Rivarolese 0-0

Finale: Vernice, P. Cavallone, Freccero, Galli, Maiano, De Benedetti, Pollero, G. Cavallone, Vittori, Faedo, Rocca

A disp.: F. Rossi, Balbiano, Finocchio, Galluzzo, Salata, Ferrara, Odasso, Intili, G. Buttu. All. P. Buttu

Rapallo Rivarolese: Basso, Verrini, Calvio, Carbone, Sbarra, Mitrotti, Revello, Cappanelli, Bertuccelli, Belardinelli, Menini

A disp.: Schepis, D’Imporzano, Iardella, Maffi, Zambuto, Calvo, Pedetta, Augimeri, Cambi. Fresia

Arbitro: Virgilio (Imperia). Assistenti: Nicolosi (Genova) ed El Hamdaoui (Novi Ligure)

Note: Giornata calda e soleggiata, fondo sintetico in buone condizioni. Al 38′ Basso (R) para rigore a Vittori (F). Ammoniti. Angoli 0-0. Spettatori 90 circa.

Cronaca diretta:

5′ La prima sortita offensiva è degli ospiti. Lancio di Cappanelli, Sbarra in torsione non riesce a indirizzare verso la porta. A seguire i levantini protestano per un presunto tocco col braccio in area finalese.

14′ Ripartenza a stampo rugbistico del Finale. Rocca serve Faedo, questi premia la sovrapposizione di Freccero sulla sinistra. Conclusione e mezza altezza forzata dal rientro di Verrini. Basso non si fa sorprendere e sventa il pericoloso.

21′ Freccero, cross basso dalla sinistra. G. Cavallone prova di prima intenzione dal limite dell’area, alto.

23′ Rapallo Rivarolese vicino al vantaggio. L’azione si sviluppa da un fallo laterale sulla sinistra. Cappanelli colpisce al volo all’altezza del dischetto con un destro di gran potenza. Traversa piena.

35′ Punizione a favore del Ri.Ra. vertice sinistro dell’area. Va Cappanelli. Centrale, Vernice controlla agevolmente.

37′ Rigore per il Finale. Rocca viene imbeccato a tu per tu con Basso. Il portiere genovese lo atterra in prossimità del vertice sinistro dell’area piccola. L’arbitro indica il dischetto, ammonendo l’estremo difensore del Rapallo Rivarolese.

38′ Parato! Vittori sbaglia dagli undici metri. Tiro a mezza altezza non troppo angolato indirizzato a sinistra. Basso resta fermo fino all’ultimo e respinge.

40′ Occasione Finale. Rocca sfonda centralmente, superando in velocità il diretto marcatore e presentandosi davanti a Basso. Il portiere ospite si oppone nuovamente.

45′ Fine primo tempo: Finale-Rapallo Rivarolese 0-0.

46′ Inizio secondo tempo.