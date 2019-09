Calcio, Coppa Promozione: Legino-Loanesi, la cronaca diretta (LIVE)

Savona. Terza e ultima giornata della prima fase della Coppa Italia di Promozione. Il Legino (3 punti) ospita la Loanesi S. Francesco (0 punti). Fischio d’inizio questa sera al “Raffinengo”, ore 20.30.

Nell’altro incontro del girone si sfidano Ceriale (6 punti) e Bragno (3 punti), con gli uomini di Biolzi forti di un buon vantaggio nella differenza reti. Il Legino per qualificarsi al turno successivo dovrebbe pertanto vincere con largo margine, sperando a sua volta in una vittoria – possibilmente di misura – dei valligiani. La Loanesi invece, nonostante sia ormai fuori dai giochi, potrà sfruttare l’occasione come buon test per meglio rodare una squadra giovane messa in piedi da poco.

Tabellino:

Legino-Loanesi SF 3-0 (10′, 22′ Rignanese, 14′ Tobia)

Legino: Maruca, Garzoglio, Semperboni, Boccardo, Perria, Pili, Belloi, Salis, Romeo, Rignanese, Tobia

A disp.: Bresciani, Dorigo, La Piana, Rinaldi, Scarfò, Tabbiani, Core, Mencacci, Barbera. All. Girgenti

Loanesi: Metani, Caligaris, Rossello, Staltari, Lamarra, Tuninetti, Viola, Pisano, Ferrara, Sfinjari, Patitucci L.

A disp.: Fumagalli, Patitucci A., Piazzai, Piave. All. Rivituso

Arbitro: Biase (Genova). Assistenti: Cevasco (Novi Ligure) e Nigro (Genova)

Note: Serata tersa. Fondo sintetico in discrete condizioni. Ammoniti; Angoli 4-1. Spettatori 60 circa.

Cronaca diretta:

3′ Due occasioni Loanesi nell’arco di un minuto. In entrambe le circostanze si rende pericoloso Sfinjari, le cui conclusioni sfilano di poco sul fondo.

10′ Gol Legino! Rignanese, destro a fil di palo dal limite dell’area. Nulla da fare per il portiere ospite. 1-0.

11′ La Loanesi prova a reagire. Sfinjari, sinistro strozzato dai venti metri. A lato.

14′ Gol Legino! Romeo sfonda centralmente, Metani salva in uscita. Tobia raccoglie e deposita in rete a porta sguarnita. 2-0.

22′ Gol Legino! Rignanese si presenta a tu per tu con Metani, segnando con freddezza la personale doppietta. 3-0.

28′ Punizione al limite a favore degli ospiti. Va Sfinjari, sinistro fiacco e centrale. Maruca controlla agevolmente.

36′ Salis, incursione per vie centrali. Esterno destro dai venticinque metri, fuori misura.

40′ Occasione Legino. Belloi dalla fascia sinistra; sguizza fra tre giocatori, si accentra e tira sul primo palo. Metani non si fa sorprendere. Sulla respinta un attaccante locale viene colto in off-side.

45′ Fine primo tempo: Legino-Loanesi S. Francesco 3-0.