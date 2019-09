Calcio, Coppa Italia: Sanremese contro Savona, la cronaca in diretta

Sanremo. Sanremese e Savona hanno avuto un inizio di campionato piuttosto deludente. I matuziani hanno raccolto 5 punti in 4 partite; i biancoblù ne hanno fatti 4 in 3 gare.

Oggi alle ore 15 si trovano di fronte per il secondo turno della Coppa Italia. Nel primo turno i biancoblù avevano eliminato la Fezzanese al calci di rigore. La Sanremese è al debutto, dopo aver preso parte alla Coppa Italia maggiore perdendo dal Ravenna.

La cronaca. Nicola Ascoli presenta i padroni di casa con Morelli, Bregliano, Demontis, Spinosa, Vitiello, Pici, Gagliardini, Colombi, Fenati, Likaxhiu, Gerace.

A disposizione Brizio, Manes, Bellanca, Lo Bosco, Scarella, Taddei, Calderone, Pellicanò, Scalzi.

Alessandro Siciliano schiera il Savona con Guadagnin, Pertica, Marchio, Lo Nigro, Rossini, Castellana, Fricano, Giovannini, Shekiladze, Tripoli, Disabato.

In panchina Vettorel, D’Ambrosio, Lazzaretti, Amabile, Ghinassi, Tissone, Buratto, Vita, Siani.

Arbitra Senthuran Lingamoorthy, assistito da Marat Ivanavich Fiore e Nicolò Fuccaro, tutti della sezione di Genova.

Entrambi gli allenatori, quindi, mostrano di non snobbare l’evento, schierano gran parte dei giocatori che sono stati titolari in campionato.

I padroni di casa giocano in completa tenuta rossa; Savona con la tradizionale divisa con maglia a strisce biancoblù, calzoncini bianchi e calzettoni blu.

Nelle prime battute i biancoblù provano a farsi avanti e al 3° vengono fermati per un fuorigioco.

Poi, la Sanremese prende campo. Al 9° conclusione di Likaxhiu dal limite dell’area, respinta in angolo da un giocatore ospite. Il primo tiro dalla bandierina non dà frutti.

All’11° è Vitiello a calciare a rete da distanza ravvicinata, Guadagnin para mandando in corner.

Al 14° Colombi viene pescato in fuorigioco.

Ancora biancocelesti in attacco. Al 15° ottengono il terzo angolo della partita con un cross di Gerac ribattuto.

Al 16° il primo tentativo del Savona con un tiro dalla distanza di Fricano, a lato.

Al 19° una conclusione di Demontis si spegne sul fondo. Lo stesso Demontis al 27° viene ammonito.

Al 29° i locali portano il computo dei calci d’angolo sul quattro a zero.

Alla mezz’ora risultato fermo sullo 0 a 0. Partita poverissima di occasioni che sta annoiando il centinaio di spettatori presenti.

Al 37° Giovannini va via sulla sinistra e viene atterrano nei pressi dell’area: calcio di punizione. Se ne incarica Tripoli che non trova la porta.

L’ultimo tentativo, al 45°, è di Likaxhiu: sul fondo. Si va al riposo, senza recupero, sullo 0 a 0.

Secondo tempo.

Al 5° cartellino giallo per Rossini.

Anche nella ripresa è la Sanremese a tenere maggiormente il possesso palla e all’8° usufruisce di un altro corner.

Primi due cambi, al 13°, tra i matuziani: entrano Scalzi e Lo Bosco, escono Spinosa e Vitiello.

Siciliano al 15° inserisce Vita al posto di Shekiladze.

Al 17° viene ammonito Pici.

Altre due sostituzioni nel Savona, al 18° Siani per Tripoli e Buratto per Disabato.

Al 20° Colombi viene fermato in fuorigioco.

Al 22° cartellino giallo all’indirizzo di Fenati; al 23° stessa sanzione per Vita.

Al 24° il Savona calcia il suo primo angolo.

Al 32° Lo Nigro allunga l’elenco degli ammoniti.

Cartellini gialli e sostituzioni sono le uniche annotazioni in un secondo tempo senza tiri in porta.

Un improvviso sussulto al 36°: Siani entra in area sanremese e, al momento di calciare, viene atterrato da Pici. Il numero 18 matuziano viene espulso ed è calcio di rigore. Se ne incarica Vita che manca la porta: palla a lato, occasione sfumata.

Al 40° Ascoli inserisce Manes al posto di Colombi; al 43° dentro Taddei per Fenati, nel Savona in campo D’Ambrosio per Marchio.

I biancoblù provano a vincerla, si spingono all’attacco e al 45° guadagnano un angolo.

Lingamoorthy assegna 4 minuti di recupero.

Al 48° punizione dal limite dell’area per i locali: potente conclusione di Scalzi, Guadagnin respinge.

Il passaggio ai sedicesimi di finale si deciderà ai calci di rigore.