Calcio, Coppa Italia Promozione: Legino-Ceriale, la cronaca diretta (LIVE)

Savona. In attesa dell’inizio del campionato, previsto il 15 settembre, si giocano le gare della Coppa Italia di Promozione. Nella 2^ giornata della fase a gironi il Legino ospita il Ceriale. Nello scorso turno i savonesi hanno vinto in casa del Bragno (1-2), i cerialesi non sono invece scesi in campo nella gara contro la Loanesi (spostata a mercoledì 4 settembre alle 20.30, webcronaca su IVG Sport). Fischio d’inizio al “Ruffinengo” di Legino, ore 20.30.

Tabellino:

Legino-Ceriale 1-1 (36′ Tobia – 37′ Dominici)

Legino: Bresciani, Bertora, Belloi, Rinaldi, Schirru, Pili, Mencacci, Salis, Romeo, Rignanese, Tobia

A disp.: Maruca, Dorigo, Perria, Semperboni, Scarfò, Tabbiani, Core, Boccardo. All. Girgenti

Ceriale: Scola, Michero, Bertolaso, Licata, Fantoni (16′ Naoui), F. Rossi, Maxena, Badoino, Dominici, Daddi, Hamati

A disp.: Ebe, Prudente, Balbo, Balbis, Gaino, Gloria, Ancona, Messina. All. Biolzi

Arbitro: Burlando (Genova). Assistenti: Arado e Camurri (Genova)

Note: Serata tersa, fondo sintetico in discrete condizioni. Ammomiti; Schirru (L), Licata (C). Angoli 2-1. Spettatori 50 circa

Cronaca diretta:

La partita inizia qualche minuto in ritardo rispetto all’orario previsto.

1′ Gioco interrotto dopo pochi secondi. Fantoni ha la peggio in uno scontro con un avversario. Sì riprene dopo un minuto, col difensore cerialese pronto a rientrare.

4′ Legino in attacco. Romeo imbecca Mencacci. Questi si allunga però il pallone, favorendo l’uscita di Scola.

7′ Punizione dal cerchio del centrocampo. Romeo svetta di testa, a lato.

10′ Risponde il Ceriale con Maxena, Bresciani non si fa sorprendere.

11′ Romeo vince un contrasto, si accentra e conclude. Scola blocca a terra. Gara piacevole in questo avvio.

16′ Cambio forzato nel Ceriale. Fantoni non c’è la fa; risentendo evidentemente dei postumi della botta è costretto a dare forfait. Al suo posto lo rileva Naoui.

23′ Occasione Legino. Mencacci dalla destra salta Bertolaso, va sul fondo e mette al centro. Rinaldi ribatte a botta sicura all’altezza del dischetto – un sorta di rigore in movimento – peccando però in precisione.

25′ Giallo a Schirru (L).

26′ Punizione dal vertice sinistro dell’area per il Ceriale. Dominici alla battuta, Bresciani respinge a pugni chiusi.

Fantoni viene intanto portato all’ospedale per accertamenti. Arrivata in questo istante un’ambulanza.

35′ Ammonito Licata (C).

36′ Gol Legino!

37′ Gol Ceriale. Dominici sfrutta una indecisione della retroguardia locale, presentandosi a tu per tu con Bresciani e freddandolo di piatto. Immediato pareggio degli ospiti. 1-1.