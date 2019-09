Cairo, gruppi scout di Torino ospiti della cooperativa Il Percorso: “Accoglienza valore fondamentale”

Cairo Montenotte. Anche quest’anno, per la terza estate consecutiva, la cooperativa Il Percorso ha ospitato due gruppi scout provenienti da Torino.

“L’accoglienza è un valore fondamentale per noi, – afferma Omar Cisse, coordinatore dei mediatori culturali. – L’integrazione passa anche per queste occasioni di incontro dove i nostri ragazzi hanno avuto l’occasione di confrontarsi con rappresentanti eccellenti della gioventù italiana”.

“La curiosità e l’interesse verso il settore dell’accoglienza di questi ragazzi è uno stimolo positivo e imprescindibile nella costruzione della futura generazione che sarà sempre più multietnica e ricca di stimoli diversi provenienti da diverse culture”.

Smart, ex migrante, oggi lavoratore assunto dalla cooperativa, dice: “È stato bellissimo avere la possibilità di conoscere questi ragazzi, ci hanno spiegato i valori alla base dello scoutismo, abbiamo potuto parlare del viaggio che abbiamo intrapreso per venire qui in Italia e loro ci hanno ascoltato è fatto tante domande. Poi abbiamo cantano e ballato insieme”.

Ozazu aggiunge: “Mi è piaciuto conoscere dei ragazzi veramente interessati alle nostre vite, abbiamo mangiato insieme e fatto la pizza come una grande famiglia”.

Infine, Yussuf, mediatore culturale della cooperativa: “Una sera, sotto le stelle, abbiamo fatto un fuoco e abbiamo scambiato storie tipiche dei nostri paesi, proprio come si fa nel mio Paese! È stata un’esperienza indimenticabile”.

“L’integrazione è importante e deve passare per occasioni di incontro come quelle che quest’esperienza ci insegna. Ci auguriamo che questo possa essere uno dei tanti progetti in questa direzione”, concludono dalla cooperativa Il Percorso.