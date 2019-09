“Cairo e la Val Bormida vivono un’emergenza climatica?”: incontro con i Verdi/Europa Verde

Cairo. Sabato 28 settembre 2019, dalle 11 alle 12,30, presso la sala riunioni del comune di Cairo Montenotte i Verdi/Europa Verde Liguri terranno una conferenza stampa aperta al pubblico sul tema: “Cairo e la Val Bormida vivono un’emergenza climatica?”.

“E’ noto infatti, – hanno fatto sapere dai Verdi, – che il centrodestra, che amministra Cairo Montenotte non ha voluto dichiarare l’emergenza climatica, che avrebbe, tra l’altro, implicato la predisposizione di un piano per la riduzione delle emissioni”.

“Eppure purtroppo basta fare un elenco: Diga di San Giuseppe da bonificare,emissioni della Italiana Coke e problema della copertura dei parchi carbone, oltre a rammentare Mazzucca, e ad allargare lo sguardo a Cengio (ACNA),bonifica della ex cartiera di Murialdo da avviare”.

“I Verdi/Europa Verde vogliono proporre un nuovo modello di crescita basato su una sostenibilità ambientale e su una industria non inquinante e legato alla green economy. In tale sede verrà pure presentato un possibile modello di utilizzo delle aree dismesse ispirato alla proposta di legge dei Verdi sul trattamento dei rifiuti presentata in Sicilia evolto a favorire l’insediamento di imprese pulite e non inquinanti”.

“Evidentemente infatti appare drammatico il confronto fra le Bormide Ligure e quelle piemontesi oggi inserite nel patrimonio dell’Unesco. L’iniziativa si situerà nella settimana di azioni per il clima promossa dal Friday for future a livello europeo e sarà presente il consigliere comunale Nicolò Lovanio, che potrà illustrare l’attività della minoranza consiliare, spesso condotta unitariamente”, hanno concluso.