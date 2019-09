Cairese, Leo Pastorino:”Partite come quella di oggi con il Rivasamba devono aiutare a crescere”

Cairo Montenotte. La Cairese, in vantaggio con Saviozzi, si fa raggiungere dal Rivasamba, in goal con Paterno.

Il commento post gara è affidato a Leo Pastorino.

“Siamo partiti molto bene, trovando, con Saviozzi, il goal molto presto... ma, essendo una squadra molto giovane, non siamo stati bravi a gestire il vantaggio – afferma Pastorino – siamo stati troppo frenetici e abbiamo fallito, più di una volta, la possibilità di chiudere il match”.

“Il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dalla capacità di creare molte occasioni, ma purtroppo abbiamo commesso alcune leggerezze, che ci sono costate la vittoria – conclude Pastorino – è un vero peccato perchè portare a casa tre punti sarebbe stato molto bello, però abbiamo il morale alto per il gioco espresso. Stiamo seguendo un percorso di crescita e partite come quella di oggi devono aiutarci a maturare, ma sono certo che questo gruppo, formato da ragazzi veramente in gamba, si toglierà parecchie soddisfazioni”.