Cairese in lutto per la scomparsa di Valerio Campeccio

Cairo Montenotte. Lutto nel mondo del calcio valbormidese. Domenica è mancato Valerio Campeccio, ex portiere della Cairese.

La società valbormidese, sulla propria pagina Facebook, lo ha salutato così: “L’Asd Cairese si stringe in un grande abbraccio, ed esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Campeccio, per la scomparsa di Valerio, grande tifoso gialloblù, ma anche ex giocatore (aveva giocato negli anni ’50 in prima squadra come portiere). Lo vediamo qui in foto mentre posa con la targa di ringraziamento, con la quale la società 2 anni fa, lo ha premiato per la sua passione verso i nostri colori. Ciao Valerio, d’ora in poi in campo saremo sempre in 12″.

I funerali sono stati celebrati a Cairo Montenotte lunedì 9 settembre nella parrocchia di San Lorenzo.