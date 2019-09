Savona. “Meglio di così non potevamo partire, abbiamo giocato una grandissima partita, lottando su ogni pallone “.

Francesco Saviozzi non sta più nella pelle, commentando il successo esterno della Cairese sull’Ospedaletti, squadra sempre difficile da affrontare, quando gioca sul terreno amico.

“Siamo stati dei gladiatori per tutto l’arco dei novanta minuti – continua Saviozzi -, c’era un caldo pazzesco, che ha condizionato entrambe le squadre…sono felice, voglio fare i complimenti a tutti i miei compagni, soprattutto quelli più giovani ed anche allo staff tecnico, che ci ha preparato al meglio per affrontare una squadra davvero forte come l’Ospedaletti”.