Finale Ligure. La Cairese sbanca (3-1) il “Borel” di Finale Ligure, portando a casa tre punti molto importanti.

Francesco Rusca, per l’ennesima volta tra i migliori in campo, è molto soddisfatto per la prestazione della squadra.

“Siamo stati bravi ad interpretare la gara, entrando in campo con il piglio giusto e dopo mezz’ora di gioco eravamo sopra di due reti – dichiara il difensore gialloblù – siamo stati anche ingenui nel concedere al Finale l’occasione di riaprire i giochi, con il rigore messo a segno da Faedo… ma dopo una decina di minuti abbiamo realizzato la terza rete (ndr, con Doffo) e abbiamo gestito al meglio il resto della gara”.