Caccia, Enpa: “Si spara nei boschi con il fogliame fitto in mezzo a fungaioli, biker ed escursionisti”

Liguria. “Domani non si apre la caccia ma la si estende ad un maggior numero di specie”. Lo ricordano i volontari di Enpa Savona.

“E’ già aperta dal 15 agosto al capriolo maschio e da domani si potrà sparare anche a quaglie,tortore, lepri e conigli selvatici ma anche a poveri animali d’allevamento (fagiani, pernici e starne) liberati da pochi giorni per essere comodamente ammazzati da domani (nella foto pernici liberate, in cammino lungo la strada in Valbormida); ed anche a cornacchie, ghiandaie, gazze, germani reali, gallinelle d’acqua, folaghe, alzavole, codoni, fischioni, mestoloni, moriglioni, marzaiole, canapiglie, frullini, pavoncelle, beccaccini, merli, tordi bottaccio e colombacci; ma dal 1° ottobre si potranno uccidere anche tordi sassello, cesene, allodole, beccacce, porciglioni, fagiani di monte, volpi; ed il 6 ottobre comincia la caccia al cinghiale, il 1° novembre alla moretta”.

La Protezione Animali savonese denuncia che “i cacciatori, per fortuna sempre meno, agiranno quindi in boschi ancora con il fogliame folto, dove escursionisti, fungaioli, biker e chiunque voglia fare una passeggiata nella natura, rischieranno di prendersi una fucilata per la ridotta visibilità; ma per il consiglio regionale ligure che, a parte il Movimento 5 Stelle, ha approvato il calendario, essi sono ‘sacrificabili’?”

“Sul calendario pende il ricorso al Tar, che dovrebbe esprimersi il 26 settembre sulla richiesta di sospensiva, presentato da Enpa, Lac, Lav e Wwf. Le richieste delle associazioni ricorrenti sono: una sola giornata anziché 2 per tordo bottaccio, cesena e merlo, chiusura della caccia al 20 gennaio anziché al 31 per tordo bottaccio, sassello, cesena, folaga, alzavola, germano reale, fischione e canapiglia, divieto di caccia a moriglione e moretta, cancellazione del prelievo del cinghiale oltre il 6 gennaio 2020 anche in caso di non raggiungimento del contingente, abolizione della mezz’ora dopo il tramonto, divieto di caccia da appostamento a meno di 500 metri dalle zone umide dal 21 al 31 gennaio, annotazione immediata dei capi e non al momento dell’abbattimento ‘accertato’”.