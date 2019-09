Buona prova del Finale Juniores in amichevole con il Pontelungo

Finale Ligure. Allenamento congiunto per il Finale Juniores di mister Gaggero ed il Pontelungo di mister Zanardini, nella serata di giovedì 5 settembre, sotto la nuova illuminazione del Borel.

Il primo tempo si è concluso con il vantaggio di 3 reti a 0 per gli ingauni, i quali hanno fatto valere la loro maggiore fisicità, contro un Finale comunque ordinato e reattivo. Secondo tempo simile al primo, ma ad una decina di minuti dalla fine i giovani giallorossoblù hanno ridotto lo svantaggio segnando la rete della bandiera con Colantoni, collezionando pure altre due chiare occasioni da gol.

Risultato finale di 4 a 1 per i granata albenganesi, che sottolinea comunque la concretezza degli uomini allenati da Zanardini, compagine che punta decisa a disputare un campionato di Prima Categoria da protagonista.

Buon test per i giovani finalesi, sulla ancora lunga strada di una crescita lenta ma costante, che vedrà, sabato 14 settembre, l’inizio del campionato Juniores regionale, in trasferta sul difficile campo di Cairo Montenotte.

Nota di merito per l’esordio, tra le fila dei ragazzi guidati da Gaggero, di ben quattro giovani della leva 2004 che si sono ben comportati, a testimonianza del buon lavoro che la società di via Brunenghi sta portando avanti nel settore giovanile.