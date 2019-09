Buona presenza dei velisti varazzini ai Campionati Giovanili

C’erano anche gli atleti del Varazze Club Nautico ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo tenutisi nell’ultimo fine settimana di agosto a Reggio Calabria per le classi Kiteboard, Optimist, Laser 4.7 e Laser Radial, Rs:X Youth e Techno 293. Nonostante le condizioni ambientali piuttosto difficili, per vento e corrente che ha provato molto la resistenza e le capacità dei velisti che sono stati divisi in due flotte, Gold e Silver sulla base dei risultati dei tre giorni precedenti.

Ottima presenza dei varazzini che hanno schierato tre velisti nell’Optimist con Filippo Rogantin che accede alla classe Gold mentre nella Silver sono approdati Dario Deambrogio e Edoardo Tartarini. Ancora più folta la truppa nei Laser 4.7 con sei atleti schierati dei quali quattro sono riusciti ad approdare alla Gold. Ottimo 19° posto per Lorenzo Sorrenti, mentre giungono vicini Luca Giallanza (32°), Jacopo Pinelli (35°) e Michelangelo Vecchio (36°) con quest’ultimo che perde molte posizioni a causa dell’ultima regata sfortunata.

Nella Silver Alice Scarpati chiude 28^, mentre Alessio Pelle resta abbondantemente dietro.Presente nei Radial Federico Scarlatti che va male nella prima regata, ma si riprende nella seconda dove chiude settimo. Il prossimo appuntamento è per i più giovani con Francesco Tartarini che prende parte alla Coppa del Presidente per i nati nel 2008, mentre Vincenzo Vecchio partecipa alla Coppa Primavela per i nati nel 2010. Infine Giovanni Olivieri è di scena al Meeting nazionale della scuola vela.