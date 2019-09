Bombardier: Franco Beretta nuovo presidente e amministratore delegato

Vado Ligure. Con delibera del 27 agosto, il Consiglio di Amministrazione di Bombardier Transportation Italy ha nominato Franco Beretta presidente e amministratore delegato della società con efficacia dal 1 settembre. Franco Beretta ricopre questa posizione in aggiunta al suo ruolo di responsabile della Regione Mediterranean.

Franco Beretta ha fatto il suo ingresso in Bombardier come project manager nel 1990 e da allora ha ricoperto vari ruoli in ambito Sales e Project Management. Dal 2005 ha trascorso sei anni nel settore ferroviario, lavorando per Trenitalia e Casram, prima di tornare in Bombardier nel 2011 in qualità di direttore del progetto ETR1000-V300 ZEFIRO.

Negli ultimi tre anni, Beretta è stato direttore del progetto SBB. Nel mese di luglio del 2019 è stato nominato responsabile della Regione Mediterranean, all’interno della regione EMEAI con piena responsabilità per incrementare il business e gestire i progetti in Italia ed Iberia.

Bombardier vuole confermarsi partner a lungo termine dell’industria ferroviaria italiana, con un notevole curriculum di fornitura di nuovi treni, soluzioni di segnalamento e servizi di manutenzione.