Boissano in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Nicolò Polla

Boissano. La comunità di Boissano è in lutto per la scomparsa di Nicolò Polla, per due volte sindaco della cittadina alle spalle di Loano.

Eletto la prima volta nel 1995 e dimessosi nel 1997 prima della naturale conclusione del mandato, fu nuovamente primo cittadino dal 1998 al 2002.

Commercialista, sfruttando con oculatezza le già allora risicate risorse a disposizione degli Enti pubblici riuscì a realizzare diverse opere pubbliche: progettò un ampliamento del plesso scolastico e realizzò la palestra; intervenne sulla rete acquedottistica e sul collettamento alle sorgenti; predispose l’allargamento di alcune delle più importanti arterie viarie.

Grande attenzione fu data anche ai servizi sociali, con la creazione del micro-nido e del tempo potenziato per la scuola.

Il funerale di Nicolò Polla si terrà domani alle 15.30 nella parrocchia di Santa Maria Maddalena a Boissano. Questa sera alle 20 all’Humanitas di Borghetto verrà recitato il rosario.