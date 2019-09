Bogliolo vincente in Polonia: ora può sognare la finale mondiale

Alassio. Prosegue la crescita di Luminosa Bogliolo, che macina esperienze e vittorie anche in campo internazionale. Questo pomeriggio in Polonia ha sconfitto le avversarie, correndo i 100 metri a ostacoli in 12”84.

A Chorzow si è svolto il memorial Kamila Skolimowska, ritrovo internazionale di gran valore, quest’anno ulteriormente accresciuto dalla prossimità con i campionati del mondo di Doha. La Bogliolo ha superato la polacca Karolina Koleckzek (12”93) e la campionessa europea Elvira Herman (12”94). Quarta piazza per la finlandese Nooralotta Neziri (12”97), quinto per la finlandese Reetta Hurske (13”00) e sesto per la deludente Queel Claye (13”04), che ha un personale di 12”43.

Dopo il 13”05 di Minsk, durante la sfida Europa – Usa, la Bogliolo cambia marcia. La sua prestazione potrebbe valere un posto tra le migliori nella corsa alle medaglie mondiali, ma a Doha tutte saranno al massimo della forma e probabilmente sarà chiesto all’azzurra un ulteriore miglioramento. L’attesa è per sabato 5 ottobre, penultimo giorno di gare mondiali, quando andranno in scena le batterie degli ostacoli alti femminili.

La gara era intitolata a Kamila Skolimowska, martellista polacca deceduta, appena ventisettenne, durante un ritiro della nazionale in Portogallo nel 2009. La Skolimowska aveva conquistato l’oro ai Giochi olimpici del 2000 a Sydney, prima medaglia della storia del lancio del martello femminile.