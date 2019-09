Biker ferito nella zona del Melogno: soccorritori mobilitati, ma l’elicottero non riesce ad atterrare 

Rialto. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, per un biker, caduto nella zona del Melogno e, più precisamente, in Pian dei Corsi, nei pressi del famoso sentiero Rollercoaster.

Il sinistro è avvenuto, per cause ancora da accertare, in una zona impervia, che ha reso particolarmente difficili i soccorsi.

Sul posto, i militi della croce bianca di Calice Ligure, l’automedica e i vigili del fuoco. Inizialmente era stato anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che non è però riuscito ad atterrare a causa di una densa coltre di nubi.

I soccorritori sono ancora impegnati nel tentativo di raggiungere e recuperare il ferito che, stando alle prime informazioni ricevute, avrebbe riportato una frattura ad un polso oltre a diverse contusioni.