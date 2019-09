Autostrade, i cantieri dei prossimi giorni: corsie chiuse sulla A10, deviazioni sulla A6

Provincia. Alcuni lavori comporteranno la prossima settimana la chiusura di alcune corsie, o la deviazione di carreggiata, durante la prossima settimana sulle autostrade savonesi.

Per quanto riguarda la A10, tra Andora e Albenga verrà chiusa la corsia di marcia dal km 81+520 al km 80+950 per consentire l’installazione di un assorbitore d’urto sulla cuspide di Albenga; dal 10 all’11 settembre inoltre tra Spotorno e Savona dal km 52+770 al km 49+600 verrà chiusa la corsia di sorpasso per adeguamento della galleria Fornaci.

Sulla A6, invece, tra Millesimo e Ceva, fino al 4 novembre verrà ristretta la carreggiata dal km 83+550 al km 82+450 nord, in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud.