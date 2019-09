Auto esce di strada sulla provinciale tra Varazze e la frazione di Alpicella: ferito conducente

Varazze. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulle alture di Varazze.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15:00, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro si è verificato sulla provinciale che collega Varazze alla frazione di Apicella.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento varazzino, dei militi della Croce Rossa di Stella e dell’automedica del 118: al momento non si conoscono le condizioni del guidatore, i soccorritori stanno ancora operando, tuttavia dalle prime informazioni pare che non abbia riportato gravi traumi o ferite e per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.