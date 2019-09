Savona. Duplice finale nazionale per le formazioni under 18 dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Precedenza alle Allieve che, al termine delle due fasi regionali, hanno acquisito il diritto a competere nella finale A, quella che raggruppa le migliori dodici formazioni italiane.

Foto 2 di 2



A Bergamo, pur in presenza di alcune defezioni importanti il gruppo ha dato il meglio, sotto la guida dei tecnici Roberto Polo, Santino Berrino e Bruno Toblini.

I migliori piazzamenti registrati in questa occasione sono da attribuirsi ad Anabel Vitale (terza nel salto in lungo con la misura di 5,54 metri e ancora terza sui 100 ostacoli corsi in 14″52), ad Aurora Bado (seconda sui 3000 in 10’30″52 e quarta nei 1500 portati a termine in 4’48″89) ed a Marella Toblini (ottimo 25″85, con vento contrario di -1,6, sui 200 per un valido quarto posto e buon 59″68 sui 400).

Buon quinto posto nel giavellotto per Silvia Di Gioia con la misura di 38,00. Importante anche l’apporto delle altre titolari in questa trasferta estremamente impegnativa: Federica Marelli, Clara Degni, Sara Bonacini, Siria Zemma, Laura Gavina, Elena Mordeglia, Hariell Servetto si sono impegnate ed espresse al meglio contribuendo all’acquisizione di un risultato finale certamente di gran valore.

Il team savonese ha difatti chiuso in undicesima posizione con 95,5 punti, recuperando un posto rispetto alla già prestigiosa classifica di ammissione alla finalissima!

Il team maschile era invece impegnato nella finale B Nord-Ovest, andata in scena a Chiuro, nei pressi di Sondrio. Guida tecnica affidata nell’occasione ai coach Marco Muratore, Franco Romano e Luca Ghiglia.

Marco Zunino è stato il leader di una formazione dove ognuno ha dato un grande contributo personale, anche per supplire a qualche assenza di troppo. Infatti un paio di forfait dell’ultima ora, dovuti a malattia ed infortunio hanno inevitabilmente compromesso in parte le chances di un risultato ancora migliore.

Marco si è infatti aggiudicato i 400 (in 50″51) e gli 800 (gara tattica con tempo finale di 2’00″53), dando quindi un supporto notevole anche alla staffetta 4×400 (corsa con Nicola Saettone, Andrea Lavagna e Leonardo Musso) che con 3’32″43 ha portato a casa un ottimo argento.

Altri piazzamenti importanti il sesto posto di Leonardo Musso sui 110 ostacoli in 15″79, il sesto posto di Nick Saettone nell’alto con la misura di 1,70 ed ancora il sesto posto della staffetta 4×100 (composta da Thomas Marello, Filippo Morano, Luca Moranti e Mirko Morando) che ha chiuso in 46″81.

Hanno fatto parte della squadra in questa occasione anche Stefano Oberti, Pietro Pone, Damiano Vottero, garantendo un importante contributo.

Il risultato finale è sicuramente soddisfacente, con un decimo posto e 98 punti, a migliorare di una posizione la classifica di ammissione.

Prossimo impegno prima della chiusura delle attività indoor per la pattuglia Arcobaleno al completo sarà la 25ª edizione dell’Incontro dell’Amicizia, quadrangolare a carattere internazionale quest’anno previsto a Palafrugell, in Costa Brava. Appuntamento a sabato 12 ottobre.