Domenica 8 settembre Andora ha ospitato il consueto appuntamento con il Miglio Marino, ovvero 1,85 km dalla spiaggia alla boa e ritorno. L’evento ha richiamato tutti, dagli agonisti ai semplici amanti del nuoto, ma anche persone comuni che hanno voluto prendere parte a questa festa sportiva e del mare.

La vittoria alla fine è andata ad Andrea Filadelli che ha messo in fila tutti con il tempo di 26’06” salendo sul gradino più alto del podio. Splendida lotta per il secondo posto invece fra Alessandro Cuttaia e Matteo Marmentini che sono giunti praticamente a tempo al traguardo anche se Cuttaia la spunta per un solo secondo. Buon quarto Ludovico Romaniello che perde contatto con il duo che lo precede solo nelle ultime bracciate. Quinto Rubén Cacciamani che resta indietro di una ventina di secondi.

Foto 2 di 2



Altri due secondi dopo ed ecco la vincitrice femminile, Vittoria Bergamini che è sesta assoluta in 26’54”, tempo molto buono se si considera la concorrenza e il fatto che le sue rivali devono abbandonare le speranze di insidiare il suo primato con ampio anticipo. La seconda e pur bravissima Rachele Celiberti termina nona assoluta, ma fissa il cronometro sui 31’30”, mentre la terza è l’altra Celiberti, Amelia che rimane attardata di 2”.

Da segnalare poi nei primi dieci il settimo posto di Alessandro Borgialli e l’ottavo di Enrico Rossini, mentre a completare la top ten c’è Gabriele Banchio.