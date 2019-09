Andora. Ieri sera il Comitato Santa Rita, che organizza la festa più antica di Andora, ha donato una stampante fotocopiatrice laser a colori al gruppo comunale di protezione civile. Un omaggio per ringraziare i volontari per il servizio svolto dal gruppo in occasione della “Sagra di Santa Rita“, che si svolge il 22 maggio di ogni anno.

A consegnarla è stat una delegazione del comitato, in primis il presidente Marilena Pastorino, che ha speso parole importanti e di gratitudine al gruppo riunito.

Foto 2 di 2



“Ringrazio personalmente e a nome dei volontari del gruppo comunale di protezione civile di Andora per il graditissimo e utilissimo regalo, – ha dichiarato Fabio Curto. – In un periodo dove i tagli alle amministrazioni sono sempre più ingenti, l’appoggio e il sostegno tra associazioni diventa fondamentale per continuare un opera basata esclusivamente sul volontariato”.

“Sarà nostro impegno continuare questo rapporto di collaborazione e tutti insieme abbracciamo il presidente e tutti gli appartenenti al comitato Santa Rita”, ha concluso.