Andora, donna si infilza in un cancello: soccorritori mobilitati

Andora. Brutta disavventura per una donna, questa mattina, in zona Marina di Andora. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara ma, dalle prima informazioni raccolte, si sarebbe infilzata in un cancello.

È accaduto intorno alle 10,30. Uno spuntone metallico le si è conficcato in una gamba, subito sotto il ginocchio, causando una ferita penetrante, ma fortunatamente senza gravi lesioni.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Andora, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. I militi, coadiuvati dai pompieri (che hanno provveduto a tagliare parte dello spuntone metallico), hanno prestato le prime cure sul posto alla donna, poi trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.