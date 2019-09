Amatori Nuoto Savona : nuova stagione

È iniziata anche quest’anno una stagione ricca di attività all’Amatori Nuoto Savona, con la scuola nuoto per bambini, per ragazzi e per adulti, le squadre agonistiche, l’acquafitness, il nuoto libero, le gestanti e i neonati.

È un’attività molto varia. Quando si tratta di nuoto, le combinazioni di allenamenti sono molteplici. Al di là dei quattro stili, si possono svolgere numerosissimi esercizi di gambe, di braccia, remate e con attrezzi, ed allo stesso tempo ci si può divertire e socializzare, apprezzando ogni momento trascorso in acqua.

Per informazioni: 019861296 – segreteria@amatorinuotosavona.it