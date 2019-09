Amatori Nuoto Savona : Nuova stagione del CSI

E’ iniziata la stagione del CSI capitanata all’Amatori dallo storico allenatore Massimo Grenno.

Il CSI (Centro Sportivo Italiano) è un’organizzazione riconosciuta quale Ente di promozione sportiva ed Associazione di promozione sociale che contribuisce a far progredire lo sport come momento educativo, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale. Promuove lo sport come attività sportiva organizzata, seria e continuativa, nel rispetto di ciascun atleta, permettendogli di scoprire parti di sè, migliorarsi e valorizzarsi. Eccellente alternativa all’attività agonistica, è anche preparatoria al circuito FIN (Federazione Italiana Nuoto), sia per il nuoto che per il nuoto per salvamento.

Negli ultimi anni l’Amatori Nuoto Savona con i suoi atleti ha raggiunto anche in questo settore ottimi risultati, diventando un’attività competitiva per la Società e motivo di soddisfazione e orgoglio per l’allenatore.

Nella fotografia l’allenatore Massimo Grenno.