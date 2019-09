Altri interventi dei vigili del fuoco: incendio di baracca ad Albenga, tegole pericolanti a Savona

Savona/Albenga. E’ stata una giornata che ha messo a dura prova le squadre dei distaccamenti provinciali dei vigili del fuoco. Non solo gli interventi per il forte vento, con alberi, rami e tegole pericolanti in diverse zone della provincia, e il grosso incendio a Cenesi, i pompieri sono dovuti intervenire nel primo pomeriggio di oggi per il rogo che ha coinvolto una baracca, in regione Antoniano ad Albenga.

L’allarme è scattato poco prima delle 14, con le fiamme e il fumo visto fuoriuscire dalla struttura in legno: i vigili del fuoco di Albenga sono prontamente intervenuti e hanno spento l’incendio prima che si potesse estendere all’area circostante, anche con l’ausilio di una autobotte. Non ci sono stati feriti o persone rimaste intossicate, la baracca è andata completamente distrutta: forse, stando ai primi accertamenti, il rogo è stato provocato da un cortocircuito. I pompieri hanno svolto la bonifica e la successiva messa in sicurezza della zona.

Altro intervento a Savona, in via Verdi, dove sono arrivate segnalazioni per numerose tegole pericolanti da una palazzina: i pompieri del distaccamento savonese sono intervenuti con un’autoscala e hanno operato per riportare la situazione alla normalità prima che le coperture finissero sulla strada provocando danni o colpendo qualche passante.

In questo momento sono in corso altri interventi, sempre per la tempesta di vento che sta interessando il territorio savonese.