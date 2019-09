Varazze. A Boissano si sono svolti i campionati individuali regionali Allievi/e e Cadetti/e. L’Atletica Varazze ha ottenuto quattro titoli regionali tra i più grandi.

Fiorenzo Angelini ha messo a segno una bella doppietta conquistando due volte il titolo di campione regionale rispettivamente nei 1000 metri, con il tempo di 2’44”21, e nei 2000 metri, con il tempo di 6’00”06. Campionessa regionale Chiara Memme nei 1200 siepi e campione regionale Andrea Botta nei 300 ostacoli.

Ma non finisce qui: questo campionato profuma anche d’argento per il sodalizio varazzino. Ben sei sono i secondi posti raggiunti. Doppietta d’argento per Chiara Crovetto, rispettivamente nei 300 e 80 ostacoli. Argento anche per Alice Ghibaudo nei 1200 siepi, Giada Bongiovanni nei 1000 metri, Francesco Gualdi nel salto in alto e Daniele Piccardi nel lancio del disco.