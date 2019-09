All’Essaouira di Albenga 10 bartender si sfidano nella Friendly Competition vol.2

Albenga. Peirano Bibite, con sede ad Albenga, ha organizzato una Friendly Competition vol.2 che si è tenuta martedì 10 settembre presso l’Essaouira Beach Restaurant Club di Abenga in collaborazione con Elephant Gin.

La Friendly Competition vol.2 organizzata da Peirano Bibite ha visto la partecipazione di 10 bartender e locali della zona, che si sono contesi i premi a colpi di cocktail originali inventati appositamente per l’evento.

La giuria, composta da Katerina Logvinova, Brand Manager di Elephant Gin, Musaf El Ouafadi, direttore dell’Essaouira di Albenga e Maria Gramaglia, blogger e consulente di comunicazione aziendale, ha premiato 4 top bartender del savonese.

Il primo posto è stato conquistato da Paolo Schivo dell’U’brecche di Alassio con il suo “Kick and Run”, cocktail per cui è stato utilizzato l’Elephant Sloe Gin, aggiudicandosi così un Bar Tour in una città italiana.

Al secondo posto è arrivato Francesco Galati del Van Gogh Café di Finale Ligure che per questa Friendly Competition vol. 2 ha creato il French Safari a base di Elephant London Dry Gin.

Si è aggiudicato il terzo posto Gabriele Varrasi del Twenties Cocktail Club di Albenga che per l’evento ha inventato l’Apfel Paloma, a base di Elephant Strength Gin. Luca Goffredo del Vittoria Caffè di Finale Ligure, con il suo “Elephant Reviver” preparato con Elephant Italian Edition (in edizione limitata) ha convinto la giuria al punto da istituire per lui un “premio speciale”, pur non essendo arrivato tra i primi tre classificati.

Una competizione vivace e amichevole in una location che gode di uno spettacolare panorama con vista sull’Isola Gallinara a cui hanno partecipato dieci concorrenti, tutti eccezionalmente preparati e che hanno realizzato cocktail di altissimo livello.

Oltre ai già citati: Adis del Mamita di Loano, Mattia Dondoglio di The Corner di Alassio, Marco Lo Priore del Grand Hotel di Alassio, Ettore Mancuso della Cambusa di Finale Ligure, Marcello Pelucchi del Caffè San Pedro di Finale ligure e Andrea Sabre del Van Gogh Café di Finale ligure. L’evento è stato documentato dal fotografo Mattia Accurso.

Peirano Bibite è una storica azienda albenganese che offre la più ampia gamma di bevande e fornisce un servizio capillare e competente, per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Essauira Beach Restaurant Club di Albenga è un locale suggestivo direttamente sulla spiaggia, di fronte all’iconica Isola Gallinara. Il luogo ideale per divertirsi, gustare ottimi piatti e socializzare.

Elephant Gin è un marchio tedesco di altissima qualità di ispirazione africana, distribuito in Italia dalla Compagnia dei Caraibi. Produce diverse declinazioni di gin premium pluripremiati, con un cuore di mela e diversi elementi botanici selezionati a mano, tra cui alcune rarità africane. Elephant Gin è attento all’ambiente e al mondo animale, infatti devolve il 15% dei proventi per la conservazione degli elefanti in Africa.