Allerta meteo: chiusura impianti sportivi, annullati alcuni eventi nel savonese

Provincia. L’allerta meteo diramata oggi dalla Protezione civile mette a rischio la domenica di eventi e di sport nel savonese, con i primi provvedimenti di chiusura degli impianti sportivi da parte dei sindaci, che invitano a seguire gli aggiornamenti sul meteo ed adottare tutti i comportamenti di autoprotezione previsti in questi casi.

L’allerta arancione riguarda solo il levante savonese, da Spotorno fino a Varazze, per questo sono arrivate le prime comunicazioni sul rinvio delle manifestazioni calendarizzate per la giornata di domani, domenica 22 settembre: la “30 all’ora” con Vanni Oddera ad Albissola Marina e il Yoga and Holistic Fest ad Albisola Superiore. Altre iniziative all’aperto dovrebbero essere annullate.

Ma non solo eventi, per lo sport sono in arrivo una raffica di rinvii per i match calcistici delle varie categorie. Intanto, su disposizione del sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, domani, domenica 22 settembre, la piscina comunale “Zanelli” in Corso Colombo 3 resterà chiusa dalle ore 9.00 alle ore 23.59 di domenica 22 settembre. Pertanto tutte le attività per il pubblico e tutti gli allenamenti sono annullati. La piscina riaprirà regolarmente lunedì 23 settembre.

Tornando al calcio ecco la situazione: rinviate Legino-Camporosso che era in programma a Legino, la partita dell’Albenga che doveva giocare a Molassana e la partita della Veloce che era in programma a Serra Riccò. Per il match Savona-Fezzanese, in programma a Vado Ligure, non è stato ancora deciso per un possibile stop alla partita.

Aggiornamenti in corso