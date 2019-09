Marmorassi ha ospitato la prima gara podistica del mese di settembre con la Marcia Settembrina, corsa sulla distanza degli 11 km alla quale è stata associata una camminata a passo libero di 7 km. L’evento, organizzato dalla Sms Tambuscio di Marmorassi si è contraddistinto per un tracciato misto fra l’asfalto del centro abitato e lo sterrato dei sentieri che circondano il paese savonese. Plauso agli organizzatori per le segnalazioni molto precise del percorso che non lasciavano nulla al caso.

Unica nota dolente è la partecipazione piuttosto scarsa con 38 uomini e 14 donne al traguardo, ma di questi tempi e con la concorrenza di altre manifestazioni è comprensibile. Vince Alessio Bozano del BergTeam che fissa il tempo sui 56’35” davanti a Lorenzo Parodi che invece conclude in 57’47”. Terza posizione per l’esperto Giovanni Pesce della Polisportiva San Francesco che paga un minuto dal secondo piazzato.

Foto 2 di 2



Giù dal podio Bruno Guadagnino della Podistica Savonese e Claudio Siccardi che è quinto con l’Atletica Run Finale Run. Splendido testa a testa invece fra le donne con l’arrivo appaiato per Dana Santamaria e Susanna Scaramucci. Le due chiudono rispettivamente al sesto e settimo posto assoluto, ma concludono con appena 3” di distacco fra loro. Vince Santamaria in 1h08’, imponendosi nella classifica femminile. Più staccata Marcella Ferro che è comunque ottima ottava assoluta in 1h11’22” precedendo a sua volta di una manciata di secondi Paolo Lombardo e Paolo Gambetta (Polisportiva San Francesco) che concludono con pochi secondi di distacco dalla savonese.