Albissola, investimento pedonale in via Bigliati: brutto trauma cranico per una donna

Albissola Marina. Investimento pedonale ad Albissola Marina, intorno alle 11,35, in via Baldovino Bigliati.

Vittima una donna che, per cause in via di accertamento, è stata centrata da una moto in corsa, riportando un brutto trauma cranico.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce Oro Mare di Albissola che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato la donna, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona.