Albisola Superiore, tutto pronto per l’evento “Yoga and holistic fest”

Albisola. Domenica 22 settembre, dalle 9 alle 20, si svolgerà l’edizione 2019 dello “Yoga and holistic fest” a cura del Dipartimento di scienze e tecniche olistiche, in collaborazione con Indaco eventi e Patrizio Lai, patrocinato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Albisola Superiore e da World Yoga Alliance (WYA).

L’evento si terrà nella suggestiva cornice del Parco dell’Accoglienza presso il Santuario N.S. della Pace, in via della Pace 301 ad Albisola Superiore, un luogo d’eccellenza per la meditazione e le discipline olistiche ad essa collegate. Nel grande polmone verde si avvicenderanno scuole ed associazioni nonché professionisti dei vari settori ed esperti in materia di salute e benessere.

La manifestazione rappresenta un importante appuntamento per individui di tutte le età con momenti di incontro dedicati ai bambini, agli adulti, agli sportivi e a tutti coloro che desiderano trascorrere una semplice, ma preziosa giornata a contatto con la natura.

“Affrontiamo con immenso entusiasmo questo nuovo evento: siamo felici di aver condiviso con molti professionisti del settore che hanno prontamente accettato il nostro invito e confidiamo di costruire un appuntamento fisso che ogni anno potrà soddisfare un pubblico sempre più vasto”, dichiara Laura Chiara Filippi, dell’agenzia Indaco di Savona, tra gli organizzatori dell’evento.

Ospite speciale della manifestazione sarà Ellen Grace O’Brian, insegnante e praticante del Kriya Yoga da più di 40 anni. Discepola diretta di Roy Eugene Davis, diffonde gli insegnamenti del Maestro Paramahansa Yogananda. E’ direttrice spirituale del Center for Spiritual Elightenment a San José in California e collabora con il Centro Yoga Stella con sede a Savona in quanto unita dallo stesso percorso spirituale.

L’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi (lezioni di gruppo, momenti d’incontro, laboratori, conferenze, concerti) sono a titolo gratuito e non è necessaria alcuna iscrizione. Importanti sponsor quali Decathlon Albenga-Savona e l’Azienda H2O di Savona affiancano e supportano l’evento.