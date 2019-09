Albisola Superiore, al via i lavori di manutenzione delle luci della galleria Capotorre

Albisola Superiore. Anas ha programmato una serie di interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione della galleria Capotorre della via Aurelia in località Garbasso ad Albisola Superiore.

Nel dettaglio, le lampade esistenti verranno sostituite con punti luce Led a risparmio energetico e le componenti elettriche verranno ammodernate. Per consentire l’esecuzione degli interventi, da domani e fino a giovedì 19 settembre sarà attivo il senso unico alternato.

