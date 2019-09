Albisola, riprendono le assemblee del Pd: “Più importanza alla base e ai simpatizzanti”

Albisola Superiore. Inizia una nuova serie di incontri del Partito Democratico di Albisola Superiore: al centro la politica nazionale ma anche quella locale.

“E’ stata una estate corta per la vita politica del nostro circolo – spiegano – con la crisi di governo abbiamo ripreso le nostre assemblee il 19 di agosto e ieri ne abbiamo tenuta una di comprensorio sul futuro del PD. Ci troviamo davanti ad una scissione difficile che separa storie personali su binari distinti”.

Sulla situazione locale il segretario Toso afferma: “Noi inizieremo venerdì pomeriggio una nuova campagna di confronto con la cittadinanza su temi fondamentali come le politiche infrastrutturali, socio-sanitarie, ambientali, europee e turistiche. Partiremo con un incontro sullo spinoso tema dell’Aurelia Bis a cui parteciperà il consigliere regionale Mauro Righello che dopo un sopralluogo delle aree interessate incontrerà i cittadini di Luceto, ma direi delle Albisole in generale, presso la sala Anpi di Albisola Superiore (Interna alla società di Luceto) alle ore 18.30. L’impegno personale – conclude Toso – per quest’anno è di tornare nelle diverse parti del territorio con un gruppo fresco e pronto ad ascoltare”.