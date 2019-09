Albisola Superiore. Due ambulanze della croce verde di Albisola sono intervenute questo pomeriggio in corso Ferrari per soccorrere altrettante persone rimaste coinvolte in un incidente stradale.

L’episodio si è verificato alle 14.45 circa, quando uno scooter condotto da una donna di 48 anni ha urtato un 80enne che stava attraversando la strada, pare lontano dalle strisce pedonali.

Foto 2 di 2



Sul posto, oltre ai volontari della pubblica assistenza, anche l’automedica del 118 e la polizia municipale, che si è occupata di effettuare i rilievi del caso.

Il pedone ha riportato alcune ferite di media gravità per le quali è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona, mentre alla conducente dello scooter è stato assegnato un codice verde.